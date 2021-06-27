Чем закончилось расследование мистической смерти шахтёра, которого 40 лет назад похитили пришельцы

В 1980 году, в начале четвёртого вечера, 56-летний шахтёр Зигмунд Адамски вышел из своего домика в посёлке Тингли (Англия), поздоровался с соседями и сказал, что сходит в лавку за продуктами. Обычное дело. Только в этот день мужчину больше никто не видел. Тело шахтёра обнаружили случайно через пять дней при очень странных обстоятельствах.

Зигмунда нашёл на куче угля местный рабочий, приехавший загрузиться топливом. Адамски лежал одетым в костюм, однако без рубашки, часов и кошелька, и со связанными ботинками. При этом часть головы Зигмунда была странно острижена, а сам он выбрит, будто не прошло пяти дней. Вдобавок тело оказалось местами выжжено некой слизью.

Реконструкция из фильма про Алана Годфри. Кадр из видео © YouTube / sunsetz777

Констебль Алан Годфри, вызванный на место смерти, говорил, что, хоть шахтёр и лежал на куче угля, сам в нём выпачкан не был. Будто что-то "положило его туда". Также ни он, ни эксперты не смогли объяснить происхождение слизи, оставившей ожоги на теле покойного, пишет Daily Star. К происшествию начали приписывать даже инопланетян. Но позже констебль Годфри косвенно подтвердил эту версию.

Зигмунд Адамски. Кадр из видео © YouTube / sunsetz777

Спустя пять месяцев после происшествия, расследуя другое дело, Годфри предоставил начальству отчёт, что видел примерно в том же месте НЛО. Под гипнозом полицейский рассказал, что подвергался опытам пришельцев, чем прославился на весь мир, хотя вскоре и был уволен из полиции. Впрочем, без работы он не остался, а начал выступать на различных мероприятиях.

Алан Годфри. Кадр из видео © YouTube / sunsetz777

Гибель шахтёра тут же начали связывать с опытами гостей из космоса. Помимо полиции делом занялись уфологи. Они обнаружили, что в рассказе констебля есть "временной провал" в 15 минут, который нельзя объяснить ничем, кроме как похищением инопланетян. А значит, и в таинственной смерти шахтёра тоже могут быть замешаны они.

Зигмунд Адамски. Кадр из видео © YouTube / sunsetz777

Сейчас Алан говорит, что сожалеет о своих словах про НЛО, и уверяет, что просто пересказал свой сон. "Моим детям и так несладко приходилось от того, что их папа — полицейский. А уж полицейский, который видел инопланетян, — и подавно", — рассказывает констебль.