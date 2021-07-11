Стримерша разбогатела на 74 млн всего за двое суток, когда начала продавать свои пикантные кадры
Девушка, кажется, добралась до всех соцсетей и везде нашла себе армию поклонников. Но теперь она решила, что её популярность не должна пропадать зря, и показала самым заинтересованным фанатам свои интимные фото и видео.
25-летняя американская интернет-звезда Коринна Копф рассказала на ютуб-канале известного блогера Дэвида Добрика о том, что за двое суток стала обладательницей целого состояния. Девушка завела себе аккаунт на OnlyFans, и за её откровенные фото оказались готовы заплатить многие.
За 48 часов я заработала чуть больше миллиона долларов (≈74 млн руб. — Прим. ред.)
Также девушка похвасталась новым "феррари" за 400 тыс. долларов (≈30 млн руб.), пишет Daily Star. А ранее сообщила, что на одном только фото своей груди заработала 165 тыс. долларов (≈12 млн руб.). Коринна призналась, что фанаты просят её делать всё более и более откровенные кадры, однако блогерша пока не поддаётся на их уговоры.
Коринна Копф стала известна, начав сотрудничать с блогером Дэвидом Добриком и его командой Vlog Squad. Также девушка вела игровые стримы и показывала в "Инстаграме" свои формы в белье, завоевав 5,8 млн подписчиков.
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