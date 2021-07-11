Илон Маск переехал в маленькую каморку площадью 35 кв. м, отказавшись от шикарных домов ради космоса
Пару недель назад Илон Маск в своём твиттер-аккаунте сообщил, что он снимает дом прямо на территории SpaceX в Техасе. Недавно стало известно, в каких "хоромах" живёт миллиардер.
Фото © Boxabl
Оказалось, один из самых богатых людей нашей планеты живёт в трейлере площадью всего 35 кв. м! Стоит такой "дом" дешевле квартиры в Москве — всего 50 тысяч долларов (3,7 млн рублей). Но даже несмотря на низкую стоимость, покупать строение предприниматель не торопится. Вместо этого он просто арендует его у SpaceX.
По факту я живу в доме за 50 тысяч долларов в Бока-Чика, который я арендую у SpaceX. Хотя это довольно круто
Фото © Boxabl
Что именно это за дом, миллиардер не уточнил, но его последователи и фанаты уже всё давно выяснили. На снимках территории SpaceX со спутников Google сыщики увидели строение фирмы Boxabl. Дома компании по-настоящему крошечные, но обустроены по последнему слову дизайна и техники.
Блогер Teslarati сообщил, что жильё, который арендует Маск, представляет собой "складной сборный дом размером шесть на шесть метров". Называется модель Boxabl Casita, таких по стране построена уже не одна сотня.
Фото © Google Earth, Boxabl
Компания-производитель ещё не подтвердила, живёт ли Маск в их доме на самом деле. Однако в ноябре прошлого года они сообщали о "высокопоставленном" и "совершенно секретном" клиенте из Бока-Чика, Техас
Фото © Boxabl
Зачем миллиадеру ютиться в крошечном доме — вопрос остаётся открытым. Стоит отметить, что в собственности Маска уже не осталось почти ничего. В середине июня предприниматель заявил, что готов продать свой последний дом с видом на залив Сан-Франциско "всего" за 37,5 млн долларов (2,8 млрд рублей). Таким жестом инженер показывает, что он готов полностью посвятить себя освоению межпланетного пространства и разработке устойчивых видов энергии, пишет Daily Mail.
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