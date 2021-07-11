Илон Маск переехал в маленькую каморку площадью 35 кв. м, отказавшись от шикарных домов ради космоса

Оказалось, один из самых богатых людей нашей планеты живёт в трейлере площадью всего 35 кв. м! Стоит такой "дом" дешевле квартиры в Москве — всего 50 тысяч долларов (3,7 млн рублей). Но даже несмотря на низкую стоимость, покупать строение предприниматель не торопится. Вместо этого он просто арендует его у SpaceX.

По факту я живу в доме за 50 тысяч долларов в Бока-Чика, который я арендую у SpaceX. Хотя это довольно круто

Что именно это за дом, миллиардер не уточнил, но его последователи и фанаты уже всё давно выяснили. На снимках территории SpaceX со спутников Google сыщики увидели строение фирмы Boxabl. Дома компании по-настоящему крошечные, но обустроены по последнему слову дизайна и техники.

Блогер Teslarati сообщил, что жильё, который арендует Маск, представляет собой "складной сборный дом размером шесть на шесть метров". Называется модель Boxabl Casita, таких по стране построена уже не одна сотня.