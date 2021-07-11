28-летний сын Татьяны Булановой Александр Тагрин рассказал о новом избраннике 52-летней матери.

"Видели, знакомы, мы общаемся. Хороший мужчина, парень. Слов нет — в лучшем значении этого выражения. Ей очень повезло", — отметил сын звезды в эфире телеканала "Россия-1".

При этом сама Татьяна Буланова раскрывать личность возлюбленного не спешит. Однако, как стало понятно из беседы, избранник моложе артистки почти на 20 лет. Новый ухажёр звезды в прошлом профессиональный спортсмен. Но, в отличие от бывшего мужа певицы Владислава Радимова, не футболист.

"Я думаю, что эта страница у меня уже перевёрнута. И могу сказать, что по сравнению с предыдущими мужьями он реально мужик-мужик, настоящий мужчина", — пояснила Буланова.