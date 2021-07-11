"Хороший парень": Сын Татьяны Булановой рассказал о её новом молодом избраннике
Сама певица отказалась называть имя нового возлюбленного, однако ранее в СМИ уже появилось его имя.
Фото © Instagram / buslya
28-летний сын Татьяны Булановой Александр Тагрин рассказал о новом избраннике 52-летней матери.
"Видели, знакомы, мы общаемся. Хороший мужчина, парень. Слов нет — в лучшем значении этого выражения. Ей очень повезло", — отметил сын звезды в эфире телеканала "Россия-1".
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При этом сама Татьяна Буланова раскрывать личность возлюбленного не спешит. Однако, как стало понятно из беседы, избранник моложе артистки почти на 20 лет. Новый ухажёр звезды в прошлом профессиональный спортсмен. Но, в отличие от бывшего мужа певицы Владислава Радимова, не футболист.
"Я думаю, что эта страница у меня уже перевёрнута. И могу сказать, что по сравнению с предыдущими мужьями он реально мужик-мужик, настоящий мужчина", — пояснила Буланова.
Напомним, ранее стало известно о тайном романе Татьяны Булановой с бывшим теннисистом — 33-летним Валерием Рудневым.
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