Певица обнажила грудь рядом с младенцем, и фанаты решили, что Instagram должен срочно это удалить
Артистка обосновала свой выбор и рассказала, что таится за откровенной фотографией, но пользователей удивило, что такой кадр всё ещё не удалили из соцсети.
26-летняя американская певица Холзи презентовала обложку своего нового альбома If I Can’t Have Love, I Want Power, которая стала темой для бурного обсуждения. Артистка поделилась в "Инстаграме" кадром, на котором позирует, сидя в короне на золотом троне. При этом девушка держала младенца, а её грудь была обнажена.
Фото © Instagram/iamhalsey/lucasgarrrido
Певица заявила, что это "концептуальный альбом о радостях и ужасах беременности и родов". А образ на фото имеет символический посыл. Холзи отметила, что тело женщины во время беременности и после родов — это то, чем стоит восхищаться, и выступила за искоренение стигматизации беременности.
Для меня было очень важно, чтобы обложка передала настроение моего путешествия, которое длилось последние несколько месяцев. Двойственность Мадонны и Блудницы. Идея о том, что я сексуальное существо и моё тело как сосуд и подарок моему ребёнку, — это две концепции, которые могут мирно сосуществовать
Снимок набрал почти 5 млн лайков, и многие поддержали идею певицы. Кроме того, поклонники восхищались её красотой. Однако у некоторых возникли вопросы насчёт того, как "Инстаграм" не удалил столь откровенное фото.
Боже, от этого у меня перехватило дыхание
у меня нет слов
Я в шоке, что "Инстаграм" не блокирует это…
Холзи не раскрыла, её ли малыш на фото, но в начале года она сообщила, что беременна первым ребёнком. До этого у девушки было три выкидыша, пишет The Sun.
WOW-stars
Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших
вчера в 13:20
Моргенштерн сделал предложение своей девушке, испортив всю романтику едва заметными трусами
вчера в 10:40
Хилькевич выложила фото с синяками и пошутила, что так будет с каждой, кто не чтит семейные традиции
вчера в 09:24
Комментариев: 0