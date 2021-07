Певица обнажила грудь рядом с младенцем, и фанаты решили, что Instagram должен срочно это удалить

26-летняя американская певица Холзи презентовала обложку своего нового альбома If I Can’t Have Love, I Want Power, которая стала темой для бурного обсуждения. Артистка поделилась в "Инстаграме" кадром, на котором позирует, сидя в короне на золотом троне. При этом девушка держала младенца, а её грудь была обнажена.