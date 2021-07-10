Певица обнажила грудь рядом с младенцем, и фанаты решили, что Instagram должен срочно это удалить

26-летняя американская певица Холзи презентовала обложку своего нового альбома If I Can’t Have Love, I Want Power, которая стала темой для бурного обсуждения. Артистка поделилась в "Инстаграме" кадром, на котором позирует, сидя в короне на золотом троне. При этом девушка держала младенца, а её грудь была обнажена.

Фото © Instagram/iamhalsey/lucasgarrrido

Певица заявила, что это "концептуальный альбом о радостях и ужасах беременности и родов". А образ на фото имеет символический посыл. Холзи отметила, что тело женщины во время беременности и после родов — это то, чем стоит восхищаться, и выступила за искоренение стигматизации беременности.

Для меня было очень важно, чтобы обложка передала настроение моего путешествия, которое длилось последние несколько месяцев. Двойственность Мадонны и Блудницы. Идея о том, что я сексуальное существо и моё тело как сосуд и подарок моему ребёнку, — это две концепции, которые могут мирно сосуществовать Холзи

Фото © Instagram/iamhalsey

Снимок набрал почти 5 млн лайков, и многие поддержали идею певицы. Кроме того, поклонники восхищались её красотой. Однако у некоторых возникли вопросы насчёт того, как "Инстаграм" не удалил столь откровенное фото.

Боже, от этого у меня перехватило дыхание dianasilverss

Фото © Instagram/iamhalsey

у меня нет слов

natalinanoel

Я в шоке, что "Инстаграм" не блокирует это… anna__rovergirl