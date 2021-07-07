Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке
В этом году знаменитый кинофестиваль запомнится не только представленными лентами, но и загадочной незнакомкой, которая просчиталась с нарядом. Девушка появилась на премьере фильма "Аннет" режиссёра Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях и тут же перетянула внимание на себя.
Фото © Twitter / MikeSington
Пикантные снимки с оконфузившейся на красной дорожке гостьей стали расходиться в Сети. В том числе ими поделился в "Твиттере" эксперт в области поп-культуры и индустрии развлечений Майк Синглтон. На кадрах девушка предстала в длинной кремовой юбке, украшенной узором из золотистых листьев, и коротком широком топе, в котором лучше было не совершать резких движений.
“Look at me, look at me!” Guest at Cannes Film Festival tries to steal the show on the red carpet. pic.twitter.com/Pln7EK3vQx— Mike Sington (@MikeSington) July 6, 2021
В какой-то момент красавица, желая эффектнее выглядеть на фото, подняла одну руку вверх, что стало для неё провалом и большим шагом на пути к славе одновременно. Голая грудь девушки, решившей не надевать нижнее бельё, сразу же предстала перед взором гостей и папарацци.
Посмотрите на меня, посмотрите на меня! Гостья Каннского кинофестиваля пытается привлечь всеобщее внимание на красной дорожке
Пользователи отметили, что незнакомке действительно удалось оказаться в центре внимания, но не все оценили её методы. Юзеры предположили, что девушка настолько не уверена в себе, что вынуждена использовать в качестве "оружия" голую грудь.
Это сработало
Отчасти жалко, что она такая неуверенная в себе
Она идёт на прослушивание
WOW-girls
58-летняя Деми Мур снялась в купальнике вместе с тремя дочками, но отличить их просто невозможно
сегодня в 14:31
Певица надела крошечное бикини, но оказалась почти голой, когда купальник поглотили её пышные формы
сегодня в 07:49
Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью
вчера в 15:57
Комментариев: 0