Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке

Пикантные снимки с оконфузившейся на красной дорожке гостьей стали расходиться в Сети. В том числе ими поделился в "Твиттере" эксперт в области поп-культуры и индустрии развлечений Майк Синглтон. На кадрах девушка предстала в длинной кремовой юбке, украшенной узором из золотистых листьев, и коротком широком топе, в котором лучше было не совершать резких движений.

“Look at me, look at me!” Guest at Cannes Film Festival tries to steal the show on the red carpet. pic.twitter.com/Pln7EK3vQx — Mike Sington (@MikeSington) July 6, 2021

В какой-то момент красавица, желая эффектнее выглядеть на фото, подняла одну руку вверх, что стало для неё провалом и большим шагом на пути к славе одновременно. Голая грудь девушки, решившей не надевать нижнее бельё, сразу же предстала перед взором гостей и папарацци.

Посмотрите на меня, посмотрите на меня! Гостья Каннского кинофестиваля пытается привлечь всеобщее внимание на красной дорожке Майк Синглтон

Пользователи отметили, что незнакомке действительно удалось оказаться в центре внимания, но не все оценили её методы. Юзеры предположили, что девушка настолько не уверена в себе, что вынуждена использовать в качестве "оружия" голую грудь.

Это сработало laaleen

Отчасти жалко, что она такая неуверенная в себе pendicott70