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Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке

В этом году знаменитый кинофестиваль запомнится не только представленными лентами, но и загадочной незнакомкой, которая просчиталась с нарядом. Девушка появилась на премьере фильма "Аннет" режиссёра Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях и тут же перетянула внимание на себя.

7 июля, 14:58

Фото © Twitter / MikeSington

Пикантные снимки с оконфузившейся на красной дорожке гостьей стали расходиться в Сети. В том числе ими поделился в "Твиттере" эксперт в области поп-культуры и индустрии развлечений Майк Синглтон. На кадрах девушка предстала в длинной кремовой юбке, украшенной узором из золотистых листьев, и коротком широком топе, в котором лучше было не совершать резких движений.

В какой-то момент красавица, желая эффектнее выглядеть на фото, подняла одну руку вверх, что стало для неё провалом и большим шагом на пути к славе одновременно. Голая грудь девушки, решившей не надевать нижнее бельё, сразу же предстала перед взором гостей и папарацци.

Посмотрите на меня, посмотрите на меня! Гостья Каннского кинофестиваля пытается привлечь всеобщее внимание на красной дорожке

Майк Синглтон

Пользователи отметили, что незнакомке действительно удалось оказаться в центре внимания, но не все оценили её методы. Юзеры предположили, что девушка настолько не уверена в себе, что вынуждена использовать в качестве "оружия" голую грудь.

Это сработало

laaleen

Отчасти жалко, что она такая неуверенная в себе

pendicott70

Она идёт на прослушивание

FeardedBadger

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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