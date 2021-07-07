Фанат стал звездой бейсбольного матча, когда камера сняла, как он поймал мяч с дочкой и пивом в руках
Об отцовских рефлексах ходят легенды. Папы уже не раз доказывали, что в нужный момент они могут стать настоящими супергероями. Этот батя побил всевозможные рефлексы многозадачности, и благо всё это попало на видео.
4 июля, в День независимости США, бейсбольная команда "Джайентс" из Сан-Франциско сыграла с "Аризона Даймондбэкс". Десятисекундный отрывок матча тут же стал вирусным, но игра профессионалов тут ни при чём. Всё внимание на себя перетянул фанат "Даймондбэкс", который наслаждался игрой со стаканом пива и маленькой дочерью на руках. В ходе игры мяч полетел прямо в сторону мужчины, и он не упустил возможность схватить его. То, как он это сделал, вызывает восхищение у отцов и ужас — у матерей.
На кадрах видно, как отец ловит мяч левой рукой. Всё бы ничего, но в тот же самый момент его маленькая дочь буквально висит в воздухе. Папаша отпустил ребёнка, чтобы схватить трофей голыми руками. Не успела девочка испугаться, папа тут же подхватил её. Пиво в правой руке американца осталось в стакане, хоть и немного подрасплескалось.
Удивительный момент пустили в повтор в прямом эфире, где его успели заснять восхищённые зрители, пишет Insider.
Это самое удивительное, что я когда-либо видел. Чувак отпустил ребёнка, поймал мяч, подхватил ребёнка в воздухе. И при всём этом у него лишь немного расплескалось пиво, а ребёнок даже не обронил бутылку.
Легендарно!
Когда пользователь Twitter Zoo757 опубликовал запись у себя в аккаунте, она тут же стала вирусной. За пару дней видео посмотрели больше 11 млн раз, а оценило его порядка 700 тысяч человек. Но, судя по комментариям, среди лайкнувших мам нет — одни папы. Ведь, как можно было рискнуть ребёнком ради мяча, понимают только мужчины.
Имея возможность отпустить или пиво, или ребёнка, он решил бросить дочь. Адский улов, но он ужасен в принятии решений
Серьёзно? Это самая безответственная отцовская выходка, которую я видела <...> Берегите своего ребёнка. К чёрту грязный мяч
WOW-video
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