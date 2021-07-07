Фанат стал звездой бейсбольного матча, когда камера сняла, как он поймал мяч с дочкой и пивом в руках

Об отцовских рефлексах ходят легенды. Папы уже не раз доказывали, что в нужный момент они могут стать настоящими супергероями. Этот батя побил всевозможные рефлексы многозадачности, и благо всё это попало на видео.