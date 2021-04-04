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Папа хотел спугнуть с квадроцикла паука, но от неожиданной концовки видео вздрогнут даже смельчаки

Австралиец Метуи Тангатуа увлекается пешим туризмом, рыбалкой, а теперь неожиданно для себя — ещё и режиссурой. Случайно папа снял "триллер", от которого волосы встают дыбом.

4 апреля 2021, 08:00

Фото © Instagram / young_eazy_tongatua

Недавно вместе с дочкой и двумя собаками Метуи катался на квадроцикле по Северному Квинсленду. Как и полагается хорошей поездке по Австралии, компания встретила огромного паука. Папа заметил его во время движения, и, когда членистоногий подобрался совсем близко к рулю, Тангатуа пришлось остановиться и убраться подальше. Пока нежданный пассажир изображал из себя водителя, австралиец решил снять его на видео, о чём уже совсем скоро пожалел.

Кадры из видео © Instagram / young_eazy_tongatua

Паук из семейства Sparassidae, похоже, был против съёмок. Когда Тангатуа пытался снять крупным планом насекомого, оно моментально перепрыгнуло с квадроцикла на оператора, превратив познавательный ролик в хоррор. Метуи явно не был готов к такому повороту — на кадрах видно, как сильно он испугался. Папаша начал неразборчиво кричать и крутиться на месте, пытаясь снять с себя "нападавшего", пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / young_eazy_tongatua

Фото © Instagram / young_eazy_tongatua

Видео оборвалось так же резко, как и началось. Многие интересовались, что же в итоге произошло с папашей. Благо всё закончилось хорошо: Тангатуа смог безболезненно снять насекомое с себя и даже опубликовать кадры в своём инстаграм-аккаунте young_eazy_tongatua.

Мама купила упаковку винограда для детей, но те завизжали от ужаса, когда увидели семейство пауков

Мама купила упаковку винограда для детей, но те завизжали от ужаса, когда увидели семейство пауков

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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