Папа хотел спугнуть с квадроцикла паука, но от неожиданной концовки видео вздрогнут даже смельчаки
Австралиец Метуи Тангатуа увлекается пешим туризмом, рыбалкой, а теперь неожиданно для себя — ещё и режиссурой. Случайно папа снял "триллер", от которого волосы встают дыбом.
Недавно вместе с дочкой и двумя собаками Метуи катался на квадроцикле по Северному Квинсленду. Как и полагается хорошей поездке по Австралии, компания встретила огромного паука. Папа заметил его во время движения, и, когда членистоногий подобрался совсем близко к рулю, Тангатуа пришлось остановиться и убраться подальше. Пока нежданный пассажир изображал из себя водителя, австралиец решил снять его на видео, о чём уже совсем скоро пожалел.
Кадры из видео © Instagram / young_eazy_tongatua
Паук из семейства Sparassidae, похоже, был против съёмок. Когда Тангатуа пытался снять крупным планом насекомого, оно моментально перепрыгнуло с квадроцикла на оператора, превратив познавательный ролик в хоррор. Метуи явно не был готов к такому повороту — на кадрах видно, как сильно он испугался. Папаша начал неразборчиво кричать и крутиться на месте, пытаясь снять с себя "нападавшего", пишет Daily Mail.
Видео оборвалось так же резко, как и началось. Многие интересовались, что же в итоге произошло с папашей. Благо всё закончилось хорошо: Тангатуа смог безболезненно снять насекомое с себя и даже опубликовать кадры в своём инстаграм-аккаунте young_eazy_tongatua.
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