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58-летняя Деми Мур снялась в купальнике вместе с тремя дочками, но отличить их просто невозможно

Актриса возглавила рекламную кампанию модного бренда, устроив настоящий бум красоты и приняв участие в фотосессии всей семьёй.

7 июля, 14:31

Фото © Instagram / demimoore

58-летняя актриса Деми Мур уже несколько десятилетий покоряет сердца по щелчку пальцев, и по последним фото с ней становится ясно, что своих позиций звезда не сдала. Вместе с тремя дочерями от Брюса Уиллиса, с которым она развелась в 2000 году, бизнесвумен устроила откровенную съёмку в купальниках на берегу озера.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Так актриса решила принять участие в продвижении модного бренда Andie Swim, который занимается одеждой для пляжа. Четыре красотки плескались в воде, загорали на причале, наслаждались солнцем на траве и позировали возле дома, демонстрируя и бикини, и свои шикарные фигуры.

Фото © Instagram / andieswim и demimoore

Фото © Instagram / andieswim и demimoore

Фанаты обратили внимание на удивительное сходство сестёр — Румер, Таллулы и Скаут — между собой и то, как сильно они похожи на родителей. Сложно было не заметить и то, как хорошо выглядит Деми Мур, для которой возраст в 58 лет оказался пустым звуком. В комментариях под снимками своё восхищение выразили и обычные подписчики, и многие знаменитости.

Фото © Instagram / scoutlaruewillis и buuski

Фото © Instagram / scoutlaruewillis и buuski

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Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Но продвижением бренда Деми Мур занялась не просто так — в 2018 году актриса вложила в Andie Swim два миллиона долларов. Владелица связалась с ней в трудное время, и звезда, которая испытывала симпатию к политике компании и их дизайнерским решениям, стала инвестором.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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