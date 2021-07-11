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"Удар по моим детям": Седокову оскорбили слова бывшей жены Меладзе о приставаниях к продюсеру в "ВИА Гра"

Ирина не уточнила, какая именно участница группы позволяла себе ухлёстывать за Константином, но отметила, что та сейчас многодетная мать и известная артистка.

11 июля, 08:43
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CQvqNOmMg0H/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annasedokova</a></u></p>

Фото © Instagram / annasedokova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова ответила на слова экс-супруги Валерия Меладзе Ирины, которая в одном из интервью заявила, что в 2000-х видела, как одна из участниц коллектива приставала к продюсеру Константину Меладзе.

По её словам, на продюсера велась настоящая охота. При этом имя девушки она уточнять не стала, так как та сейчас многодетная мать и известная артистка. Анна Седокова призывает всё же назвать имя, так как многие подумали, что речь идёт о ней.

"Надеюсь нехотя, она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы "ВИА Гра". Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории",прокомментировала слова Меладзе исполнительница телеграм-каналу "Антиглянец".

Седокова добавила, что давно ушла из группы и ей не просто было это пережить. По её словам, у "ВИА Гры" было много красивых песен и красивая картинка, но за ними стояло и много боли.

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Ани Лорак заступилась за Меладзе после своего скандального признания, что он домогался артисток

Ранее певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах к артисткам, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе. Он заявил, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те лишь пытаются пиариться на нём. Артист добавил, что даёт "голову на отсечение", что никакого харассмента "быть не могло".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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