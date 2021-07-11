Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова ответила на слова экс-супруги Валерия Меладзе Ирины, которая в одном из интервью заявила, что в 2000-х видела, как одна из участниц коллектива приставала к продюсеру Константину Меладзе.

По её словам, на продюсера велась настоящая охота. При этом имя девушки она уточнять не стала, так как та сейчас многодетная мать и известная артистка. Анна Седокова призывает всё же назвать имя, так как многие подумали, что речь идёт о ней.

"Надеюсь нехотя, она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы "ВИА Гра". Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории", — прокомментировала слова Меладзе исполнительница телеграм-каналу "Антиглянец".

Седокова добавила, что давно ушла из группы и ей не просто было это пережить. По её словам, у "ВИА Гры" было много красивых песен и красивая картинка, но за ними стояло и много боли.