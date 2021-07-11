"Удар по моим детям": Седокову оскорбили слова бывшей жены Меладзе о приставаниях к продюсеру в "ВИА Гра"
Ирина не уточнила, какая именно участница группы позволяла себе ухлёстывать за Константином, но отметила, что та сейчас многодетная мать и известная артистка.
Фото © Instagram / annasedokova
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова ответила на слова экс-супруги Валерия Меладзе Ирины, которая в одном из интервью заявила, что в 2000-х видела, как одна из участниц коллектива приставала к продюсеру Константину Меладзе.
По её словам, на продюсера велась настоящая охота. При этом имя девушки она уточнять не стала, так как та сейчас многодетная мать и известная артистка. Анна Седокова призывает всё же назвать имя, так как многие подумали, что речь идёт о ней.
"Надеюсь нехотя, она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы "ВИА Гра". Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории", — прокомментировала слова Меладзе исполнительница телеграм-каналу "Антиглянец".
Седокова добавила, что давно ушла из группы и ей не просто было это пережить. По её словам, у "ВИА Гры" было много красивых песен и красивая картинка, но за ними стояло и много боли.
Ранее певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах к артисткам, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе. Он заявил, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те лишь пытаются пиариться на нём. Артист добавил, что даёт "голову на отсечение", что никакого харассмента "быть не могло".
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