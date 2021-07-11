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Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Из-за отсутствия камер наблюдения внутри воздушного судна найти нарушителя оказалось сложно.

11 июля, 08:38
<p>Скриншот видео © LIFE </p>

Скриншот видео © LIFE

Мужчину, открывшего аварийную дверь самолёта из-за духоты в салоне в московском аэропорту Шереметьево, установить не удалось. Ведь случилось это, когда на борту погас весь свет, сообщил Лайфу источник.

Из-за отсутствия камер наблюдения внутри воздушного судна найти нарушителя оказалось сложно. Другие пассажиры либо не увидели, кто это сделал, либо не захотели сдавать "своего".

Кроме того, стала известна и изначальная причина задержки вылета в Анталью — перед взлётом выяснилось, что у Boeing 747 неисправность вспомогательной силовой установки, без которой самолёт не мог самостоятельно запустить двигатели. Необходимо было подключиться к специальным аэродромным машинам, во время чего и отключили электроэнергию на борту. В итоге спустя несколько часов задержки и замены самолёта пассажиры всё же вылетели в Турцию.

Пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта

Пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта

А накануне, 10 июля, в Шереметьево на видео сняли образовавшиеся огромные очереди у стоек регистрации. В аэропорту рассказали, что причинами этого стали проверки документов на коронавирус. В итоге для пассажиров были выделены дополнительные стойки регистрации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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