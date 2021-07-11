Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Мужчину, открывшего аварийную дверь самолёта из-за духоты в салоне в московском аэропорту Шереметьево, установить не удалось. Ведь случилось это, когда на борту погас весь свет, сообщил Лайфу источник.

Из-за отсутствия камер наблюдения внутри воздушного судна найти нарушителя оказалось сложно. Другие пассажиры либо не увидели, кто это сделал, либо не захотели сдавать "своего".

Кроме того, стала известна и изначальная причина задержки вылета в Анталью — перед взлётом выяснилось, что у Boeing 747 неисправность вспомогательной силовой установки, без которой самолёт не мог самостоятельно запустить двигатели. Необходимо было подключиться к специальным аэродромным машинам, во время чего и отключили электроэнергию на борту. В итоге спустя несколько часов задержки и замены самолёта пассажиры всё же вылетели в Турцию.