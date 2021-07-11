Путин поздравил работников и ветеранов Почты России с профессиональным праздником
Глава государства отметил, что российская почта играет серьёзную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днём российской почты. Глава государства отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, в учреждении чётко и слаженно продолжают большую работу по бесперебойной доставке пособий, пенсий, продуктов и лекарств жителям удалённых населённых пунктов, людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию — обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьёзную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что важно сохранять лучшие традиции и чтобы российская почта расширяла спектр предоставляемых услуг, эффективно решала стоящие перед ней многоплановые, ответственные задачи.
Напомним, что профессиональный праздник работников почтовой связи отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля. Празднование Дня российской почты установлено Указом Президента Российской Федерации "О Дне российской почты" от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование того, что российская почта сыграла роль в развитии российского государства.
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