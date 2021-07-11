Журналиста нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

Умер оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля. Об этом сообщает телекомпания. Отмечается, что причина смерти мужчины на данный момент неясна. Оператора обнаружила мёртвым в квартире его мать.

"Телекомпания "ТВ Пирвели" выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы", — говорится в сообщении.

Между тем МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели". Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства" — стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

"Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороквы", — говорится в сообщении ведомства.