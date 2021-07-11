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Журналиста нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

МВД Грузии проводит расследование, возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

11 июля, 08:02
<p>Фото © Getty Images / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency

Умер оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля. Об этом сообщает телекомпания. Отмечается, что причина смерти мужчины на данный момент неясна. Оператора обнаружила мёртвым в квартире его мать.

"Телекомпания "ТВ Пирвели" выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы", — говорится в сообщении.

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Более 50 журналистов пострадали на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

Между тем МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели". Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства" — стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

"Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороквы", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В её рамках члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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