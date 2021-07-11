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Американка простояла на сёрфе 8 часов и обновила мировой рекорд

На подготовку у Лоры Китон ушло три года, а занимается она этим уже 16 лет.

11 июля, 07:32
<p>Фото © <a href="https://www.guinnessworldrecords.com/news/commercial/2021/7/indiana-athlete-shatters-world-record-after-surfing-for-eight-hours-666846" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Книги рекордов Гиннесса</a></p>

Фото © Сайт Книги рекордов Гиннесса

Жительница штата Индиана в США Лора Китон побила мировой рекорд, простояв на доске для сёрфа восемь часов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Всё происходило на озере Раккун в Роквилле. Девушка стала лучшей не только среди женщин, но и почти в два раза превзошла мужской рекорд. Для своей цели она выбрала вейксёрфинг — когда нужно держаться на волнах за кильватерным потоком лодки. На подготовку у Лоры ушло три года, а занимается она этим уже 16 лет.

Фото © Сайт Книги рекордов Гиннесса

Фото © Сайт Книги рекордов Гиннесса

При этом своим достижением рекордсменка осталась недовольна, так как считает, что могла продержаться в два раза дольше. В следующем году Китон планирует улучшить результат.

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Ранее Лайф рассказывал, как американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов. Мужчина съел 76 булочек с сосисками всего за 10 минут и заработал 10 тысяч долларов (около 736 тысяч рублей).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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