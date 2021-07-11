Американка простояла на сёрфе 8 часов и обновила мировой рекорд

Жительница штата Индиана в США Лора Китон побила мировой рекорд, простояв на доске для сёрфа восемь часов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Всё происходило на озере Раккун в Роквилле. Девушка стала лучшей не только среди женщин, но и почти в два раза превзошла мужской рекорд. Для своей цели она выбрала вейксёрфинг — когда нужно держаться на волнах за кильватерным потоком лодки. На подготовку у Лоры ушло три года, а занимается она этим уже 16 лет.

Фото © Сайт Книги рекордов Гиннесса

При этом своим достижением рекордсменка осталась недовольна, так как считает, что могла продержаться в два раза дольше. В следующем году Китон планирует улучшить результат.