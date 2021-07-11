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"Ты что, дурак?": В Ярославле таксиста избили и разгромили ему машину молотками за съёмку драки

Водитель написал заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

11 июля, 07:20

В Ярославле неизвестные с молотками напали на таксиста. Видео © LIFE SHOT

В Ярославле напротив Ленинского рынка неизвестные напали на таксиста и разбили ему машину молотками за съёмку массовой драки. Ожесточённый бой между двумя компаниями происходил рано утром, водитель застал поединок и решил запечатлеть его на телефон.

На кадрах видно, как участники побоища выкрикивают угрозы и бегают друг за другом с молотками. При этом таксист, снимающий это, говорит: "Началась движуха". Внезапно один из мужчин переключился на любопытного водителя. Он подбежал к нему со словами "Ты что, с ними?", разбил ему два окна и ударил по ноге. При этом к разгрому авто присоединился его товарищ. После оба убежали за противниками.

Потерпевшему же оставалось с досады кричать нападавшему: "Ты что, дурак? Я таксист". Он уже написал заявление в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее нетрезвая пассажирка такси в Новосибирске устроила скандал слабослышащему водителю (это прописано и на табличке в его машине). Она отказалась платить за поездку, оскорбила мужчину и несколько раз его пнула. Цена за поездку составляла всего 207 рублей.

В Петербурге задержали налётчиков, толпой избивших курьера ради еды

В Петербурге задержали налётчиков, толпой избивших курьера ради еды

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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