В Ярославле неизвестные с молотками напали на таксиста. Видео © LIFE SHOT

В Ярославле напротив Ленинского рынка неизвестные напали на таксиста и разбили ему машину молотками за съёмку массовой драки. Ожесточённый бой между двумя компаниями происходил рано утром, водитель застал поединок и решил запечатлеть его на телефон.

На кадрах видно, как участники побоища выкрикивают угрозы и бегают друг за другом с молотками. При этом таксист, снимающий это, говорит: "Началась движуха". Внезапно один из мужчин переключился на любопытного водителя. Он подбежал к нему со словами "Ты что, с ними?", разбил ему два окна и ударил по ноге. При этом к разгрому авто присоединился его товарищ. После оба убежали за противниками.

Потерпевшему же оставалось с досады кричать нападавшему: "Ты что, дурак? Я таксист". Он уже написал заявление в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.