В Крыму назвали план Украины по "депортации" россиян чудовищным цинизмом
Гемпель считает, что власти Киева по своей сути разрушители, а их план по возвращению полуострова не более чем сотрясение воздуха.
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Глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает, что сценарий "депортации" российских граждан "после возвращения Крыма" в состав Украины является чудовищным цинизмом.
"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — сказал Гемпель РИА "Новости".
Он отметил, что Крыму в составе своей исторической родины России бояться нечего, полуостров надёжно защищён. Украинские власти по своей сути разрушители, а их план по возвращению Крыма не более чем сотрясение воздуха, считает политик.
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Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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