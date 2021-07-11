В Крыму назвали план Украины по "депортации" россиян чудовищным цинизмом

Глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает, что сценарий "депортации" российских граждан "после возвращения Крыма" в состав Украины является чудовищным цинизмом.

"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — сказал Гемпель РИА "Новости".

Он отметил, что Крыму в составе своей исторической родины России бояться нечего, полуостров надёжно защищён. Украинские власти по своей сути разрушители, а их план по возвращению Крыма не более чем сотрясение воздуха, считает политик.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.