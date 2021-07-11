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В Крыму назвали план Украины по "депортации" россиян чудовищным цинизмом

Гемпель считает, что власти Киева по своей сути разрушители, а их план по возвращению полуострова не более чем сотрясение воздуха.

11 июля, 06:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает, что сценарий "депортации" российских граждан "после возвращения Крыма" в состав Украины является чудовищным цинизмом.

"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — сказал Гемпель РИА "Новости".

Он отметил, что Крыму в составе своей исторической родины России бояться нечего, полуостров надёжно защищён. Украинские власти по своей сути разрушители, а их план по возвращению Крыма не более чем сотрясение воздуха, считает политик.

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Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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