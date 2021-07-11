Пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта

Пассажир рейса в Турцию не выдержал духоты и открыл аварийную дверь самолёта в Шереметьево. Видео © LIFE

Пассажир рейса Москва – Анталья в аэропорту Шереметьево устал ждать вылета при сильной духоте в салоне и открыл аварийный выход. После этого мгновенно выкатился надувной трап и отправление пришлось задержать ещё сильнее.

"Никак не могли "прикурить" самолёт. Что-то с электрооборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно, не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дёрнул аварийный выход, он открылся", — приводит телеканал "360" слова одного из пассажиров воздушного судна.

В салоне действительно было жарко и душно, рассказала другая женщина с этого же рейса, однако из-за поступка мужчины люди были вынуждены просидеть намного дольше. В итоге авиакомпании пришлось заменить борт. Пассажиру, решившему спасти всех, грозит наказание за хулиганство.