Макгрегор после боя с Пуарье перенесёт операцию на сломанной ноге и будет ждать реванша

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, проигравший в поединке с Дастином Пуарье в главном бою UFC 256, перенесёт операцию на сломанной ноге. Об этом на пресс-конференции заявил глава UFC Дана Уайт.

Дастин в результате победы обеспечил себе битву за чемпионский пояс лёгкого веса. При этом, когда Макгрегор выздоровеет, у них с Пуарье может состояться четвёртый матч-реванш, потому что их противостояние не может закончиться вот так, признался Уайт. Сам американец считает, что Конору сначала необходима победа над кем-то другим, прежде чем получать новый титульный бой с ним.