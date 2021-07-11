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Макгрегор после боя с Пуарье перенесёт операцию на сломанной ноге и будет ждать реванша

Сам американец считает, что Конору сначала необходима победа над кем-то другим, прежде чем получать новый титульный бой с ним.

11 июля, 07:46
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BleacherReport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bleacher Report</a></p>

Фото © Twitter / Bleacher Report

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, проигравший в поединке с Дастином Пуарье в главном бою UFC 256, перенесёт операцию на сломанной ноге. Об этом на пресс-конференции заявил глава UFC Дана Уайт.

"Утром Макгрегора ждёт операция. Я не знаю, сколько времени Конор проведёт вне спорта", — сказал он.

Дастин в результате победы обеспечил себе битву за чемпионский пояс лёгкого веса. При этом, когда Макгрегор выздоровеет, у них с Пуарье может состояться четвёртый матч-реванш, потому что их противостояние не может закончиться вот так, признался Уайт. Сам американец считает, что Конору сначала необходима победа над кем-то другим, прежде чем получать новый титульный бой с ним.

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Напомним, поединок Макгрегора и Пуарье завершился техническим нокаутом в первом раунде. Причиной стал перелом ноги Конора.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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