В Крыму выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Крыму выявили 368 человек, заразившихся коронавирусом, это максимальный суточный прирост за всё время эпидемии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции", — написал он на странице во "ВКонтакте".

Среди них 286 заразившихся выявили, когда пациенты обращались за медицинской помощью, 73 случая — среди контактных лиц по ранее зарегистрированным случаям, а девять инфицированных прибыли из-за границы. Предыдущий антирекорд был 13 января, когда за сутки выявили 360 случаев.

Также известно, что выздоровели за последние 24 часа 153 пациента, а общее число переболевших — 45 370 человек.