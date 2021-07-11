Интересен не только Дзюба: Турецкий клуб готов предложить 4 миллиона евро за форварда "Зенита"
Ранее стало известно, что "канарейки" интересуются ещё одним игроком сине-бело-голубых и капитаном команды.
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Турецкий "Фенербахче" готов заплатить 4 миллиона евро за полузащитника "Зенита" Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает Sozcu.
Как уточняет издание, аргентинец уже получил предложение о контракте от стамбульского клуба. При этом стоимость Дриусси, по версии портала Transfermarkt.de, составляет 7,5 миллиона евро. Сам аргентинец говорил, что желает покинуть "Зенит" и готов пойти на понижение финансовых условий.
Ранее Лайф сообщал, что "Фенербахче" интересуется ещё одним игроком "Зенита" — Артёмом Дзюбой.
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