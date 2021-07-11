Как уточняет издание, аргентинец уже получил предложение о контракте от стамбульского клуба. При этом стоимость Дриусси, по версии портала Transfermarkt.de, составляет 7,5 миллиона евро. Сам аргентинец говорил, что желает покинуть "Зенит" и готов пойти на понижение финансовых условий.