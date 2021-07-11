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"Жухалы не должны быть чемпионами": Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

Он также уверен, что, вне зависимости от результата решающего матча, главный тренер итальянцев продолжит работу с командой.

11 июля, 10:40
<p> Фото © Getty Images/Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket</p>

Фото © Getty Images/Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с "Матч ТВ" заявил, что в финале Евро-2020 будет поддерживать сборную Италии.

"Для англичан это матч жизни и смерти. С учётом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждёт. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию", — заявил Губерниев.

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Кроме того, комментатор выразил уверенность, что главный тренер итальянцев Роберто Манчини продолжит занимать свой пост вне зависимости от того, как команды сыграют в финале.

Напомним, финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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