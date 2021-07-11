"Жухалы не должны быть чемпионами": Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
Он также уверен, что, вне зависимости от результата решающего матча, главный тренер итальянцев продолжит работу с командой.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с "Матч ТВ" заявил, что в финале Евро-2020 будет поддерживать сборную Италии.
"Для англичан это матч жизни и смерти. С учётом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждёт. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию", — заявил Губерниев.
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Кроме того, комментатор выразил уверенность, что главный тренер итальянцев Роберто Манчини продолжит занимать свой пост вне зависимости от того, как команды сыграют в финале.
Напомним, финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".
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