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Установлена личность выпустившего аварийный трап лайнера в Шереметьево

Авиакомпания "Россия" намерена взыскать с него убытки из-за замены воздушного судна на резервное.

11 июля, 10:55
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Правоохранители установили личность пассажира, открывшего аварийную дверь самолёта рейса Москва – Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Как стало известно Лайфу, это 42-летний Владимир Кузнецов.

Источник не стал уточнять, что именно грозит мужчине за поступок. Авиакомпания "Россия" при этом намерена взыскать с него убытки из-за замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап и отправление пришлось задержать ещё сильнее. В итоге авиакомпания заменила борт.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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