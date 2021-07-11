Установлена личность выпустившего аварийный трап лайнера в Шереметьево

Правоохранители установили личность пассажира, открывшего аварийную дверь самолёта рейса Москва – Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Как стало известно Лайфу, это 42-летний Владимир Кузнецов.

Источник не стал уточнять, что именно грозит мужчине за поступок. Авиакомпания "Россия" при этом намерена взыскать с него убытки из-за замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.