Установлена личность выпустившего аварийный трап лайнера в Шереметьево
Авиакомпания "Россия" намерена взыскать с него убытки из-за замены воздушного судна на резервное.
Фото © LIFE
Правоохранители установили личность пассажира, открывшего аварийную дверь самолёта рейса Москва – Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Как стало известно Лайфу, это 42-летний Владимир Кузнецов.
Источник не стал уточнять, что именно грозит мужчине за поступок. Авиакомпания "Россия" при этом намерена взыскать с него убытки из-за замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.
Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап и отправление пришлось задержать ещё сильнее. В итоге авиакомпания заменила борт.
Комментариев: 0