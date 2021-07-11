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"Вы будете поражены": Китайцы перечислили любимые сладости из разных уголков России

Кроме традиционных тульского пряника и чурчхелы туристы назвали и необычные угощения, например омский сладкий сыр и варенье из шишек.

11 июля, 10:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Приехавшим в Россию туристам обязательно следует попробовать сладости из разных уголков страны. Пользователи китайского портала WeChat составили собственный список угощений, которые стоит привезти из РФ домой.

В Поволжье путешественники рекомендуют попробовать помадку, в Санкт-Петербурге — вафельный торт "Полярный", который пользуется популярностью даже среди россиян. Его производят в Ленинградской области и продают лишь в нескольких городах России. Также туристам советуют попробовать омский сладкий плавленый сыр. Он производится с несколькими вкусами: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле. Чтобы ощутить настоящий вкус Сибири, китайцы рекомендуют попробовать варенье из шишек, которое удивляет не только своим вкусом, но и богатством витаминов.

"Самое главное — это очень вкусно. Вам непременно понравится!" — рассказывают пользователи.

Если путешественник собирается посетить Тульскую область, пользователи призывают его обязательно попробовать традиционную сладость — тульский пряник. Также туристам пришлась по вкусу чурчхела, которую изготавливают на Кавказе из грецких орехов и виноградного или гранатового сока. На Камчатке китайские пользователи признали настоящим деликатесом ягоду шикшу и варенье из неё. В Коломне советуют приобрести местную пастилу, приготовленную по старинному рецепту, а в Волгоградской области — шоколадное масло.

"Положив кусочек масла на хлеб, вы будете поражены его вкусом", поделились впечатлением туристы.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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