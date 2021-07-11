В Москве подросток выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру
Тело девочки нашли под окнами дома мать и бабушка. Они принесли младенца домой и вызвали скорую помощь.
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В Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выбросил из окна новорождённую сестру. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в одном из домов на улице Левобережной.
В квартире с детьми были бабушка и мать. Последняя пошла в душ. Бабушка была в комнате с мальчиком, перебирала в шкафу вещи, а девочка 03.07.21 года рождения спала на кухне в кроватке. Подросток пару раз отлучался из комнаты попить воды. Когда мать вышла и не обнаружила ребёнка в кроватке, его стали искать по комнатам. Потом женщины выглянули в окно и поняли, что случилось. Они принесли младенца домой и вызвали скорую, но помочь девочке уже было нельзя.
А ранее Лайф рассказывал, как девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити". По данному факту правоохранительные органы начали проверку.
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