Россияне рассказали, сколько им нужно денег для хорошего отпуска

Около половины опрошенных россиян считают, что для хорошего недельного семейного отпуска необходимо более 100 тысяч рублей. При этом более 50% респондентов готовы взять кредит или заём, чтобы обеспечить себе идеальный отдых, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около трети опрошенных (30,4%) считают, что для отпуска необходимо более 150 тысяч рублей, и лишь 12,6% россиян уверены, что можно организовать недельный отдых за 50 тысяч рублей. Для путешествия больше половины респондентов готовы взять деньги в долг, большинство из них отдают предпочтение ссудам, кредит в банке готовы оформить 17% опрошенных.