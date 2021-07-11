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Россияне рассказали, сколько им нужно денег для хорошего отпуска

Лишь 12,6% респондентов уверены, что можно организовать недельный отдых за 50 тысяч рублей.

11 июля, 09:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Около половины опрошенных россиян считают, что для хорошего недельного семейного отпуска необходимо более 100 тысяч рублей. При этом более 50% респондентов готовы взять кредит или заём, чтобы обеспечить себе идеальный отдых, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около трети опрошенных (30,4%) считают, что для отпуска необходимо более 150 тысяч рублей, и лишь 12,6% россиян уверены, что можно организовать недельный отдых за 50 тысяч рублей. Для путешествия больше половины респондентов готовы взять деньги в долг, большинство из них отдают предпочтение ссудам, кредит в банке готовы оформить 17% опрошенных.

Ранее эксперты выяснили, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи.

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Вице-президент АТОР дал три совета планирующим отпуск в этом сезоне

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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