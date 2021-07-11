Жителей Кубани предупредили о 39-градусной жаре и угрозе пожаров

Синоптики на Кубани прогнозируют в регионе жару до 39 градусов, есть опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, предупредило региональное ГУ МЧС России.

"По данным ФГБУ СЦГМС ЧАМ: сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 °С", — говорится в сообщении ведомства, и уточнили, что велика вероятность увеличения количества пожаров.