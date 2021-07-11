Названы способы стать "невидимкой" для телефонных мошенников

Мошенники и навязчивые рекламодатели звонят не по случайным номерам, они пользуются специальными базами данных, причём порой человек сам способствует тому, что его телефон попадает в этот список, рассказал партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".

По его словам, россиянам необходимо заботиться о своих персональных данных, не давать номер кому попало. Специалист советует по возможности сократить использование публичных сетей, так как это один из главных источников утечек, а на различных сервисах, где требуются контактные данные, оставлять отдельный адрес электронной почты вместо номера телефона. Также Мясоедов отмечает, что можно пользоваться VPN-программами и устанавливать сложные пароли, чтобы избежать утечки данных.

Если номер телефона уже попал в руки мошенникам, можно установить приложение, которое будет отслеживать эти звонки. По словам эксперта, с аферистами говорить нужно коротко, класть трубку при малейших подозрениях и никогда не перезванивать, тогда они потеряют интерес и, возможно, удалят номер из своей базы.