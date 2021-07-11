Названы способы стать "невидимкой" для телефонных мошенников
Один из них — пользоваться VPN-программами и устанавливать сложные пароли.
Фото © Pexels
Мошенники и навязчивые рекламодатели звонят не по случайным номерам, они пользуются специальными базами данных, причём порой человек сам способствует тому, что его телефон попадает в этот список, рассказал партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".
По его словам, россиянам необходимо заботиться о своих персональных данных, не давать номер кому попало. Специалист советует по возможности сократить использование публичных сетей, так как это один из главных источников утечек, а на различных сервисах, где требуются контактные данные, оставлять отдельный адрес электронной почты вместо номера телефона. Также Мясоедов отмечает, что можно пользоваться VPN-программами и устанавливать сложные пароли, чтобы избежать утечки данных.
Если номер телефона уже попал в руки мошенникам, можно установить приложение, которое будет отслеживать эти звонки. По словам эксперта, с аферистами говорить нужно коротко, класть трубку при малейших подозрениях и никогда не перезванивать, тогда они потеряют интерес и, возможно, удалят номер из своей базы.
Ранее психолог раскрыл популярные приёмы телефонных мошенников. Он отметил, что жертвами злоумышленников могут стать не только обычные люди, но и компании.
Комментариев: 0