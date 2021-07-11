Стоимость авиабилетов из России в Турцию упала на 6%
Ранее в стране были сняты все ограничения и восстановлено как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Вылететь можно из 32 российских городов.
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Стоимость авиабилетов из России в Турцию за неделю упала на 6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Aviasales.
Так, средний чек на полёт в Турцию туда-обратно для одного пассажира с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась до 22,1 тысячи рублей.
Напомним, Россия с 12 июля увеличивает количество городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, ссылаясь на решение оперштаба по борьбе с коронавирусом. Улететь на отдых можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
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