Стоимость авиабилетов из России в Турцию упала на 6%

Стоимость авиабилетов из России в Турцию за неделю упала на 6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Так, средний чек на полёт в Турцию туда-обратно для одного пассажира с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась до 22,1 тысячи рублей.