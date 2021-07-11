Додон призвал народ голосовать за объединение Молдавии на парламентских выборах
Бывший президент уверен, что гражданам нужно принять в процессе активное участие, поскольку от результатов зависит будущее республики.
Фото © Facebook / Igor Dodon
Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон призвал соотечественников голосовать за объединение республики, против конфронтации и внешнего влияния. На избирательном участке он заявил, что от результатов этих досрочных выборов в парламент зависит, кто будет у власти завтра.
"Будут это временщики, которые отдадут страну под внешнее управление, будут это провокаторы, которые дестабилизируют ситуацию на Днестре, в Гагаузии и на севере страны, или это будут настоящие патриоты, профессионалы, которые думают о будущем страны. Это зависит от каждого из вас", — обратился экс-президент к избирателям.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Дата досрочных выборов была назначена на 11 июля 2021 года. По словам Санду, народу "нужно положить конец хаосу" и после выборов назначить "ответственное правительство, которое будет полагаться на мнение стабильного большинства".
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