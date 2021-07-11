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Додон призвал народ голосовать за объединение Молдавии на парламентских выборах

Бывший президент уверен, что гражданам нужно принять в процессе активное участие, поскольку от результатов зависит будущее республики.

11 июля, 09:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1/photos/a.1402326370008253/2650733715167506" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Dodon</a></p>

Фото © Facebook / Igor Dodon

Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон призвал соотечественников голосовать за объединение республики, против конфронтации и внешнего влияния. На избирательном участке он заявил, что от результатов этих досрочных выборов в парламент зависит, кто будет у власти завтра.

"Будут это временщики, которые отдадут страну под внешнее управление, будут это провокаторы, которые дестабилизируют ситуацию на Днестре, в Гагаузии и на севере страны, или это будут настоящие патриоты, профессионалы, которые думают о будущем страны. Это зависит от каждого из вас", — обратился экс-президент к избирателям.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Дата досрочных выборов была назначена на 11 июля 2021 года. По словам Санду, народу "нужно положить конец хаосу" и после выборов назначить "ответственное правительство, которое будет полагаться на мнение стабильного большинства".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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