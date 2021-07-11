Девушка получила перелом ребра после наезда электросамокатчика в Москве

Неизвестный на электросамокате травмировал девушку в центре Москвы, полиция начала проверку, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент случился 9 июля на улице Земляной Вал, 3/1. По словам 26-летней пострадавшей, её сбил самокатчик. В результате врачи зафиксировали у девушки закрытый перелом ребра и гематомы. Правоохранители проводят проверку, найден ли злоумышленник, пока не известно.