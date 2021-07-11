Девушка получила перелом ребра после наезда электросамокатчика в Москве
Найден ли злоумышленник, на данный момент неизвестно. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Неизвестный на электросамокате травмировал девушку в центре Москвы, полиция начала проверку, сообщили в столичном главке МВД.
Инцидент случился 9 июля на улице Земляной Вал, 3/1. По словам 26-летней пострадавшей, её сбил самокатчик. В результате врачи зафиксировали у девушки закрытый перелом ребра и гематомы. Правоохранители проводят проверку, найден ли злоумышленник, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся, потому что испугался последствий. 10-летняя школьница ночью гуляла вместе с 14-летним братом без присмотра взрослых. Ребята приехали погостить у бабушки и дедушки.
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