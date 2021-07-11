НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка получила перелом ребра после наезда электросамокатчика в Москве

Найден ли злоумышленник, на данный момент неизвестно. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.

11 июля, 09:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Неизвестный на электросамокате травмировал девушку в центре Москвы, полиция начала проверку, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент случился 9 июля на улице Земляной Вал, 3/1. По словам 26-летней пострадавшей, её сбил самокатчик. В результате врачи зафиксировали у девушки закрытый перелом ребра и гематомы. Правоохранители проводят проверку, найден ли злоумышленник, пока не известно.

Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся, потому что испугался последствий. 10-летняя школьница ночью гуляла вместе с 14-летним братом без присмотра взрослых. Ребята приехали погостить у бабушки и дедушки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1