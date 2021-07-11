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Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Сумма потерь перевозчика пока не уточняется, но там заявили, что она будет рассчитана из затрат на замену воздушного судна резервным.

11 июля, 09:40

Скриншот видео © LIFE

Авиакомпания "Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесённые убытки с пассажира рейса 5625 Москва — Анталья, который открыл дверь самолёта при подготовке к вылету. Об этом заявил Лайфу пресс-секретарь перевозчика.

"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", — уточнил наш собеседник.

Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Открывший аварийную дверь самолёта в Шереметьево остался неузнанным

Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап и отправление пришлось задержать ещё сильнее. В итоге авиакомпания заменила борт. Пассажиру, решившему спасти всех, грозит наказание за хулиганство.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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