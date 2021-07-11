Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Авиакомпания "Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесённые убытки с пассажира рейса 5625 Москва — Анталья, который открыл дверь самолёта при подготовке к вылету. Об этом заявил Лайфу пресс-секретарь перевозчика.

"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", — уточнил наш собеседник.