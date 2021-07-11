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В Кирове задержан "боксёр", нокаутировавший женщину на глазах у ребёнка

Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего. Сам злоумышленник объяснил чудовищный поступок тем, что женщина была пьяна.

11 июля, 09:34

Скриншот видео © LIFE

В Кирове задержали "боксёра", жестоко ударившего знакомую в лицо. Видео © LIFE

Полицейские в Кирове задержали мужчину, который с силой ударил по лицу свою знакомую на глазах у ребёнка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщили Лайфу в региональном главке МВД.

Правоохранители установили личность злоумышленника и доставили 27-летнего местного жителя в отдел. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка. На допросе задержанный пояснил, что ударил свою 30-летнюю знакомую, так как она была пьяна.

В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка

В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка

Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле таксиста избили и разгромили ему машину молотками за съёмку драки. Водитель написал заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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