В Кирове задержан "боксёр", нокаутировавший женщину на глазах у ребёнка
Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего. Сам злоумышленник объяснил чудовищный поступок тем, что женщина была пьяна.
Скриншот видео © LIFE
В Кирове задержали "боксёра", жестоко ударившего знакомую в лицо. Видео © LIFE
Полицейские в Кирове задержали мужчину, который с силой ударил по лицу свою знакомую на глазах у ребёнка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщили Лайфу в региональном главке МВД.
Правоохранители установили личность злоумышленника и доставили 27-летнего местного жителя в отдел. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка. На допросе задержанный пояснил, что ударил свою 30-летнюю знакомую, так как она была пьяна.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле таксиста избили и разгромили ему машину молотками за съёмку драки. Водитель написал заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.
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