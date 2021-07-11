Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах

Так, более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков. Это необходимо в Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, а также Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. В свою очередь для Липецкой и Орловской областей, а также Северной Осетии средства выделены на финансирование значимых для территорий проектов.