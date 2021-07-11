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Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах

Более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков.

11 июля, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей девяти регионам страны на строительство и реконструкцию дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Около 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах", — сказано в записи на сайте кабмина.

Так, более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков. Это необходимо в Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, а также Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. В свою очередь для Липецкой и Орловской областей, а также Северной Осетии средства выделены на финансирование значимых для территорий проектов.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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