Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах
Более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков.
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Правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей девяти регионам страны на строительство и реконструкцию дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Около 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах", — сказано в записи на сайте кабмина.
Так, более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков. Это необходимо в Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, а также Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. В свою очередь для Липецкой и Орловской областей, а также Северной Осетии средства выделены на финансирование значимых для территорий проектов.
Ранее Лайф сообщал, что основную часть скоростной трассы между Москвой и Казанью откроют в 2023 году. Причём некоторые участки автодороги будут запущены уже в следующем году, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. А к 2024-му М12 дойдёт до Екатеринбурга.
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