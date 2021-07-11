У москвича из Porsche Cayenne украли сумку с 3,5 млн рублей

Стражи порядка разыскивают укравшего сумку с 3,5 миллионами рублей и технику из Porsche Cayenne в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Возбуждено уголовное дело о краже.

"Мужчина 1986 года рождения сообщил в полицию о краже из его автомобиля Porsche Cayenne, припаркованного на улице Арбат, 54/2, портфеля с 3,5 млн рублей, планшетным компьютером и ноутбуком", — рассказал ТАСС представитель МВД и уточнил, что общая сумма ущерба оценивается в 3 млн 720 тысяч рублей.