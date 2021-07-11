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В Шереметьево второй день подряд сохраняются большие очереди

Регистрация пассажиров на международные рейсы проходит только после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста.

11 июля, 10:47
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/svo_airport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный аэропорт Шереметьево</a></p>

Фото © Twitter / Международный аэропорт Шереметьево

Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают уже второй день. Причём люди выстраиваются как на прилёте, так и на вылете, сообщает РИА "Новости".

В терминале D у пунктов пограничного контроля в зоне прилёта был заполнен весь холл, притом что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санконтроля в связи с пандемией.

Пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта

Пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта

Лайф писал, что регистрация пассажиров на международные рейсы проходит после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста. Для урегулирования сложившейся ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для консультирования граждан.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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