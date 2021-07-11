В Шереметьево второй день подряд сохраняются большие очереди
Регистрация пассажиров на международные рейсы проходит только после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста.
Фото © Twitter / Международный аэропорт Шереметьево
Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают уже второй день. Причём люди выстраиваются как на прилёте, так и на вылете, сообщает РИА "Новости".
В терминале D у пунктов пограничного контроля в зоне прилёта был заполнен весь холл, притом что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санконтроля в связи с пандемией.
Лайф писал, что регистрация пассажиров на международные рейсы проходит после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста. Для урегулирования сложившейся ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для консультирования граждан.
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