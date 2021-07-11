В Шереметьево второй день подряд сохраняются большие очереди

Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают уже второй день. Причём люди выстраиваются как на прилёте, так и на вылете, сообщает РИА "Новости".

В терминале D у пунктов пограничного контроля в зоне прилёта был заполнен весь холл, притом что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санконтроля в связи с пандемией.