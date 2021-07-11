Выпал трап: Камеры сняли открытие аварийного люка лайнера в Шереметьево
На кадрах видно, как работники аэропорта замечают падающий сверху трап и убегают.
Лайф показывает видео инцидента в Шереметьево, где пассажир открыл люк самолёта. Видео © LIFE
Камеры видеонаблюдения в Шереметьево сняли открытие аварийного люка самолёта рейса Москва — Анталья при подготовке к вылету. На кадрах заметно, как после его открытия из салона вываливается аварийный надувной трап.
Обслуживавшие рейсы рабочие замечают происходящее и разбегаются. Трап же почти сразу сдувается, а из лайнера начинают выглядывать пассажиры и члены экипажа.
Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап и отправление пришлось задержать ещё дольше из-за замены борта. Пассажиру, решившему спасти всех, грозит наказание за хулиганство. Авиакомпания "Россия" уже заявила о намерении в судебном порядке взыскать понесённые убытки с пассажира. Бывший пилот рассказал, что нарушителю может грозить штраф в сотни тысяч рублей.
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