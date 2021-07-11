НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Дети задыхались": Лайф узнал, что творилось в лайнере перед открытием люка

Одна из пассажирок уточнила, что вместе с остальными нарушитель смог улететь в Турцию на другом рейсе, ведь его защитили люди.

11 июля, 15:23
3233

Пассажирка объяснила, зачем мужчина открыл аварийный люк в стоящем лайнере. Видео © LIFE

Ирина Гольмгрейн, одна из пассажирок рейса 5625 Москва — Анталья, которая вместе с другими была вынуждена провести два часа в душном салоне самолёта в Шереметьево, рассказала, что творилось на борту перед тем, как мужчина открыл аварийный люк и задержал вылет.

"Примерно в два часа ночи мы сели в самолёт, было уже очень душно — как в сауне, понятно, что все маски сняли практически сразу. Примерно через 20 минут бортпроводники начали рассказывать правила эвакуации, в этот момент вырубился свет. Ещё до этого две женщины буквально истерили из-за того, что их дети задыхаются в задних рядах. Наверное, там было очень душно, мы сидели впереди самолёта, у нас было более-менее нормально", — сказала Гольмгрейн.

Бывший пилот назвал размер штрафа, который грозит пассажиру лайнера за открытие аварийного люка

Бывший пилот назвал размер штрафа, который грозит пассажиру лайнера за открытие аварийного люка

Пассажирам объяснили, что проблема была во внешнем источнике питания. Пока двигатели не запущены, воздушное судно питается от внешнего источника, который предоставляет аэропорт. По их словам, в этом виноват был аэропорт Шереметьево, ведь источник также позволяет работать кондиционеру и освещению, уточнила пассажирка. Полная темнота и духота — ещё минут 20, после чего начала собираться группа активистов из 12 человек, которые кричали и требовали что-то предпринять. Бортпроводники просили людей успокоиться, однако один мужчина заявил, что "сам откроет всё", и подошёл в аварийному люку.

Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

"И потом бортпроводник часа полтора стоял и охранял этот эвакуационный выход, потому что люди подходили, голову высовывали, как-то дышали. Некоторым реально было плохо, детей подносили подышать, и видно было, как ребёнок пятнами покрылся красными", — добавила собеседница.

Она также уточнила, что в итоге мужчина вместе со всеми улетел в Турцию, ведь на его защиту встали остальные пассажиры.

Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап — и отправление пришлось задержать ещё сильнее. В итоге авиакомпания заменила борт. Пассажиру, решившему спасти всех, грозит наказание за хулиганство.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бывший пилот назвал размер штрафа, который грозит пассажиру лайнера за открытие аварийного люка

сегодня в 14:00

Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

сегодня в 12:26

Число погибших в результате обрушения дома во Флориде увеличилось до 90

сегодня в 15:58

Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане

сегодня в 16:00

10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1