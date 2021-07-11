Пассажирка объяснила, зачем мужчина открыл аварийный люк в стоящем лайнере. Видео © LIFE

Ирина Гольмгрейн, одна из пассажирок рейса 5625 Москва — Анталья, которая вместе с другими была вынуждена провести два часа в душном салоне самолёта в Шереметьево, рассказала, что творилось на борту перед тем, как мужчина открыл аварийный люк и задержал вылет.

"Примерно в два часа ночи мы сели в самолёт, было уже очень душно — как в сауне, понятно, что все маски сняли практически сразу. Примерно через 20 минут бортпроводники начали рассказывать правила эвакуации, в этот момент вырубился свет. Ещё до этого две женщины буквально истерили из-за того, что их дети задыхаются в задних рядах. Наверное, там было очень душно, мы сидели впереди самолёта, у нас было более-менее нормально", — сказала Гольмгрейн.

Пассажирам объяснили, что проблема была во внешнем источнике питания. Пока двигатели не запущены, воздушное судно питается от внешнего источника, который предоставляет аэропорт. По их словам, в этом виноват был аэропорт Шереметьево, ведь источник также позволяет работать кондиционеру и освещению, уточнила пассажирка. Полная темнота и духота — ещё минут 20, после чего начала собираться группа активистов из 12 человек, которые кричали и требовали что-то предпринять. Бортпроводники просили людей успокоиться, однако один мужчина заявил, что "сам откроет всё", и подошёл в аварийному люку.

"И потом бортпроводник часа полтора стоял и охранял этот эвакуационный выход, потому что люди подходили, голову высовывали, как-то дышали. Некоторым реально было плохо, детей подносили подышать, и видно было, как ребёнок пятнами покрылся красными", — добавила собеседница.

Она также уточнила, что в итоге мужчина вместе со всеми улетел в Турцию, ведь на его защиту встали остальные пассажиры.