Пьяный лихач на "Ниве" сбил семью с коляской и влетел в ларёк с мороженым

В Красноярске, на улице Щорса, произошла авария с двумя пострадавшими. Водитель автомобиля "Шевроле-Нива" нёсся по проезжей части и в итоге не справился с управлением. Авто вылетело на тротуар. При этом он сбил семью, гуляющую с детской коляской, в которой был четырёхмесячный малыш. После машина врезалась в ларёк с мороженым.

"В результате происшествия ребёнок, который находился в коляске, и женщина 1995 г. р., продавец ларька, доставлены в больницу", — рассказали kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Стражи порядка проинформировали, что виновника ДТП на месте происшествия оперативно задержал наряд ППС, который находился недалеко от места происшествия. В результате аварии водитель не пострадал, в ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.