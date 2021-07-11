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Пьяный лихач на "Ниве" сбил семью с коляской и влетел в ларёк с мороженым

Четырёхмесячный малыш и продавщица получили различные травмы, а вот виновник аварии задержан.

11 июля, 15:00
<p>Фото © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24986019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Красноярскому краю</a></p>

Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске, на улице Щорса, произошла авария с двумя пострадавшими. Водитель автомобиля "Шевроле-Нива" нёсся по проезжей части и в итоге не справился с управлением. Авто вылетело на тротуар. При этом он сбил семью, гуляющую с детской коляской, в которой был четырёхмесячный малыш. После машина врезалась в ларёк с мороженым.

"В результате происшествия ребёнок, который находился в коляске, и женщина 1995 г. р., продавец ларька, доставлены в больницу", — рассказали kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Стражи порядка проинформировали, что виновника ДТП на месте происшествия оперативно задержал наряд ППС, который находился недалеко от места происшествия. В результате аварии водитель не пострадал, в ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали, он объяснил, что просто хотел "срочно увидеться с дочерью".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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