Пьяный лихач на "Ниве" сбил семью с коляской и влетел в ларёк с мороженым
Четырёхмесячный малыш и продавщица получили различные травмы, а вот виновник аварии задержан.
Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярске, на улице Щорса, произошла авария с двумя пострадавшими. Водитель автомобиля "Шевроле-Нива" нёсся по проезжей части и в итоге не справился с управлением. Авто вылетело на тротуар. При этом он сбил семью, гуляющую с детской коляской, в которой был четырёхмесячный малыш. После машина врезалась в ларёк с мороженым.
"В результате происшествия ребёнок, который находился в коляске, и женщина 1995 г. р., продавец ларька, доставлены в больницу", — рассказали kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Стражи порядка проинформировали, что виновника ДТП на месте происшествия оперативно задержал наряд ППС, который находился недалеко от места происшествия. В результате аварии водитель не пострадал, в ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, как в Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали, он объяснил, что просто хотел "срочно увидеться с дочерью".
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