Собянин объяснил разницу между резервными ковидными госпиталями и стационарами
Мэр подчеркнул, что в них работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов.
Фото © VK / Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос москвичей о том, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что по качеству помощи и возможностям отличий нет.
"Мы изначально создавали их [ковидные госпитали] для борьбы с CoViD-19. В них есть всё для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ", — пояснил мэр.
Он отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. По его словам, каждый инфицированный при поступлении в госпиталь получает браслет с QR-кодом. Медработники при помощи планшетов фиксируют данные о состоянии его здоровья и ходе лечения, всё это вместе с эпикризом больной потом сможет посмотреть в своей электронной медкарте.
"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом", — подчеркнул мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве прошли пиковые значения по заражению коронавирусом, сейчас ситуация в городе стабилизируется.
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