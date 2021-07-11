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Собянин объяснил разницу между резервными ковидными госпиталями и стационарами

Мэр подчеркнул, что в них работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов.

11 июля, 14:32
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mossobyanin?z=photo265870743_457275560/wall265870743_769984" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Собянин</a></p>

Фото © VK / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос москвичей о том, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что по качеству помощи и возможностям отличий нет.

"Мы изначально создавали их [ковидные госпитали] для борьбы с CoViD-19. В них есть всё для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ", — пояснил мэр.

Он отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. По его словам, каждый инфицированный при поступлении в госпиталь получает браслет с QR-кодом. Медработники при помощи планшетов фиксируют данные о состоянии его здоровья и ходе лечения, всё это вместе с эпикризом больной потом сможет посмотреть в своей электронной медкарте.

"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом", — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве прошли пиковые значения по заражению коронавирусом, сейчас ситуация в городе стабилизируется.

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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