Собянин объяснил разницу между резервными ковидными госпиталями и стационарами

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос москвичей о том, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что по качеству помощи и возможностям отличий нет.

"Мы изначально создавали их [ковидные госпитали] для борьбы с CoViD-19. В них есть всё для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ", — пояснил мэр.

Он отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. По его словам, каждый инфицированный при поступлении в госпиталь получает браслет с QR-кодом. Медработники при помощи планшетов фиксируют данные о состоянии его здоровья и ходе лечения, всё это вместе с эпикризом больной потом сможет посмотреть в своей электронной медкарте.

"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом", — подчеркнул мэр.