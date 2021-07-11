Диета из рыбы, яиц, мяса птицы в разгар третьей волны коронавируса в стране поможет насытить организм белками, из которых создаются антитела. Такую рекомендацию дала член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов врач-диетолог Марина Макиша.

"Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты, будут хороши", — сказала она в беседе с Ura.ru.

В то же время доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты. Например, пробиотики содействуют повышению иммунитета через кишечник. Также при подъёме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком.