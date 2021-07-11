Мужчина поссорился со знакомыми на базе отдыха в Подмосковье и открыл по ним огонь

На базе отдыха в Московской области мужчина поссорился со знакомыми и открыл по ним стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", — рассказал представитель ведомства телеканалу "360".

Уточняется, что после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.