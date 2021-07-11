НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мужчина поссорился со знакомыми на базе отдыха в Подмосковье и открыл по ним огонь

После инцидента двое участников конфликта обратились в больницу, а третий был задержан.

11 июля, 12:54

Фото © Pixabay

На базе отдыха в Московской области мужчина поссорился со знакомыми и открыл по ним стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", — рассказал представитель ведомства телеканалу "360".

Уточняется, что после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.

В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

Ранее в Абхазии местный житель устроил стрельбу в ресторане. Он начал приставать к девушкам, которые сидели с мужчинами за столиком. Когда они сделали ему замечание, он достал пистолет и стал стрелять. В результате ранены двое россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Понты кидаете": В элитном ЖК в Петербурге устроили разборки со стрельбой

сегодня в 11:30

Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

сегодня в 12:26

Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом

сегодня в 12:10

"Вам нужны такие люди, как я": Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Пуарье

сегодня в 13:16

Имбирь в список не попал: Названы продукты, снижающие риск заражения ковидом

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1