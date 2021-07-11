Мужчина поссорился со знакомыми на базе отдыха в Подмосковье и открыл по ним огонь
После инцидента двое участников конфликта обратились в больницу, а третий был задержан.
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На базе отдыха в Московской области мужчина поссорился со знакомыми и открыл по ним стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", — рассказал представитель ведомства телеканалу "360".
Уточняется, что после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.
Ранее в Абхазии местный житель устроил стрельбу в ресторане. Он начал приставать к девушкам, которые сидели с мужчинами за столиком. Когда они сделали ему замечание, он достал пистолет и стал стрелять. В результате ранены двое россиян.
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