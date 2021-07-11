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"Путин видит в нём слабость": Помпео призвал Байдена "показать" народу России боль

По его мнению, Вашингтону несложно реализовывать более серьёзные и быстрые последствия угроз в адрес Москвы.

11 июля, 12:42
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джо Байден показывает слабость при переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным насчёт принятия мер по предотвращению кибератак, хотя должен быть более серьёзен касаемо возможных последствий. Об этом рассказал бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

"Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Путин видит в нём слабость. Он видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя", — сказал Помпео в интервью Fox News.

При этом Байден сам открывает тысячи других объектов для потенциальной атаки, заметил экс-госсекретарь. Вашингтон должен говорить о более серьёзных и быстрых последствиях, ведь реализовывать их несложно. США для этого не нужна массовая мобилизация войск или нечто подобное, поэтому и необходимо быть готовыми, заметил Помпео.

"Народ России должен видеть боль, Правительство России должно видеть боль. У нас есть возможность сделать это. Речь идёт о лидерах, думающих о правильной стратегии, а затем выполняющих её с огромной энергией", — заключил Помпео.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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