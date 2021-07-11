В России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V"
Авторы идеи считают, что может быть инициирован конкурс по выбору дизайна для неё.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Создать новую почтовую марку, посвящённую отечественной вакцине "Спутник V", предложил Почте России член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
"Создание первой российской вакцины от коронавируса непременно должно быть отражено на почтовом конверте. Тем более что уже выпущена монета "Самоотверженный труд медицинских работников" номиналом 25 рублей", — сказал Нифантьев в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что почтовый оператор может инициировать конкурс, предложив россиянам стать авторами такой марки.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Комментариев: 0