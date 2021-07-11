В России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V"

Создать новую почтовую марку, посвящённую отечественной вакцине "Спутник V", предложил Почте России член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Создание первой российской вакцины от коронавируса непременно должно быть отражено на почтовом конверте. Тем более что уже выпущена монета "Самоотверженный труд медицинских работников" номиналом 25 рублей", — сказал Нифантьев в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что почтовый оператор может инициировать конкурс, предложив россиянам стать авторами такой марки.