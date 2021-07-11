Большинство инфекционных заболеваний терпят поражение при вакцинации 94-96 процентов населения, которонавирус в данном случае не исключение. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всём мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Вакцинация помимо защиты того, кто делает прививку, также оказывает помощь и тем, кому она противопоказана. Для того, чтобы пройти сезонный рост заболеваемости инфекциями, достаточно 60-70% вакцинированных, однако цифра 94-96% служит золотым стандартом для большинства заразных заболеваний, уточнил Горелов.