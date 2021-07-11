"Инфекция может быть управляемой": Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации от ковида
Для прохождения сезонного роста заболеваемости достаточно 60–70% привитых, однако для победы необходимо больше.
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Большинство инфекционных заболеваний терпят поражение при вакцинации 94-96 процентов населения, которонавирус в данном случае не исключение. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всём мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Вакцинация помимо защиты того, кто делает прививку, также оказывает помощь и тем, кому она противопоказана. Для того, чтобы пройти сезонный рост заболеваемости инфекциями, достаточно 60-70% вакцинированных, однако цифра 94-96% служит золотым стандартом для большинства заразных заболеваний, уточнил Горелов.
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Ранее учёный оценил эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса. Специалист отметил, что сегодня в мире созданы весьма эффективные антиковидные вакцины, в числе которых и отечественный "Спутник V".
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