Захарова жёстко ответила МИД Франции на слова о российских и китайских вакцинах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Франции не имеет права диктовать другим странам, какие вакцины использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией. Таким образом она прокомментировала сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, что Греция разрешила въезд на свою территорию привитым российским препаратом туристам.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания её высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что Бон не является специалистом по вирусологии, поэтому он не может что-то диктовать государствам на этот счёт, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Захарова добавила, что это функциональные обязанности доктора Геббельса. Также дипломат напомнила, что глава Комитета Франции по вакцине от ковида Мари-Поль Кьени ранее заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной.