Пенсионер въехал в торговую палатку в Австрии, пострадало 13 человек
Минимум четверо из них получили тяжёлые травмы, сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.
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Автомобиль, которым управлял 87-летний пенсионер, врезался в толпу рядом с торговой палаткой в австрийском городе Санкт-Флориан. В результате инцидента пострадали 13 человек, сообщает ORF.
По данным местной полиции, всё произошло в 10:30 утра, когда водитель потерял управление. Пострадавшие были доставлены в больницы, четверо из них получили тяжёлые травмы. Однако об угрозе жизни информации нет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что на Кубани из-за пожара на поле произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В результате аварии три человека были направлены в медицинское учреждение для осмотра.
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