Пенсионер въехал в торговую палатку в Австрии, пострадало 13 человек

Автомобиль, которым управлял 87-летний пенсионер, врезался в толпу рядом с торговой палаткой в австрийском городе Санкт-Флориан. В результате инцидента пострадали 13 человек, сообщает ORF.

По данным местной полиции, всё произошло в 10:30 утра, когда водитель потерял управление. Пострадавшие были доставлены в больницы, четверо из них получили тяжёлые травмы. Однако об угрозе жизни информации нет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.