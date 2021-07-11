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Пенсионер въехал в торговую палатку в Австрии, пострадало 13 человек

Минимум четверо из них получили тяжёлые травмы, сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.

11 июля, 11:26
<p>Фото © <a href="https://fotokerschi.at/blog/pkw-kracht-in-gemusestand-mehrere-schwerverletzte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fotokerschi.at</a></p>

Фото © fotokerschi.at

Автомобиль, которым управлял 87-летний пенсионер, врезался в толпу рядом с торговой палаткой в австрийском городе Санкт-Флориан. В результате инцидента пострадали 13 человек, сообщает ORF.

По данным местной полиции, всё произошло в 10:30 утра, когда водитель потерял управление. Пострадавшие были доставлены в больницы, четверо из них получили тяжёлые травмы. Однако об угрозе жизни информации нет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

  • Фото © laumat.at / Matthias Lauber
    Фото © laumat.at / Matthias Lauber

Фото © laumat.at / Matthias Lauber

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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