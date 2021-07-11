Во дворе элитного ЖК в Петербурге случился конфликт жителей и охраны со стрельбой и ударами деревяшкой. Видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"

Во дворе элитного жилого комплекса "Орловский парк" в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между жильцами. При этом боевая женщина с ребёнком и мужчина сначала спорили и с охраной. Подробности конфликта рассказали очевидцы в группе ЖК в соцсетях.

"Мы тебе платим со своей коммуналки, твоё место — ходить по периметру, понятно? Мы платим, вы здесь понты кидаете, иди-ка ты знаешь куда, дружок", — сказала одна из участниц конфликта.

В этот же момент мужчина угрожает оппоненту, заявляя, что может вмиг сломать ему челюсть одним ударом. По словам жильцов, дальше участвовать в разборках охранники не стали, а вот между людьми ссора разгорелась до стрельбы из пистолета и ударами битой, которой, как видно на кадрах, прямо в лицо получил мужчина. В итоге несколько человек угодили в реанимацию. Выезжали ли на место сотрудники полиции, неизвестно. Комментариев от правоохранителей не поступало.