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В РФПИ рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино

Данное государство стало первым в Европе, которое смогло победить коронавирус и сняло ограничения.

11 июля, 12:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала высокие показатели безопасности во время вакцинации в Сан-Марино. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на статью из журнала EClinicalMedicine (издаётся ведущим медицинским журналом The Lancet).

"В период с 4 марта по 8 апреля текущего года в Сан-Марино было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами препарата "Спутник V". Специалистами осуществлена количественная оценка частоты возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами", — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что авторы статьи пришли к выводу о хорошей переносимости вакцины "Спутник V" в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации. Это даёт основания полагать, что препарат обладает таким же или более высоким профилем переносимости по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против ковида.

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"Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей", — напомнил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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