"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

По данным издания, "быки" предложили нигерийцу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в два миллиона евро в год. Сейчас клубы ведут переговоры. Добавим, что порталом Transfermarkt.de Садик оценивается в 15 миллионов евро. При этом московский "Спартак" предлагал на миллион больше за него.