"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"
Порталом Transfermarkt.de оценивается в 15 миллионов евро, однако клуб хочет выручить за его продажу в два раза больше.
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Футбольный клуб "Краснодар" близок к покупке нападающего испанской "Альмерии" Умара Садика. Об этом сообщает footmercato.net.
По данным издания, "быки" предложили нигерийцу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в два миллиона евро в год. Сейчас клубы ведут переговоры. Добавим, что порталом Transfermarkt.de Садик оценивается в 15 миллионов евро. При этом московский "Спартак" предлагал на миллион больше за него.
Добавим, что в прошлом сезоне Садик забил 20 мячей в розыгрыше Второй испанской лиги и отдал четыре результативные передачи.
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