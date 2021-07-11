НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

Порталом Transfermarkt.de оценивается в 15 миллионов евро, однако клуб хочет выручить за его продажу в два раза больше.

11 июля, 12:11
<p>Фото © udalmeriasad.com</p>

Фото © udalmeriasad.com

Футбольный клуб "Краснодар" близок к покупке нападающего испанской "Альмерии" Умара Садика. Об этом сообщает footmercato.net.

По данным издания, "быки" предложили нигерийцу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в два миллиона евро в год. Сейчас клубы ведут переговоры. Добавим, что порталом Transfermarkt.de Садик оценивается в 15 миллионов евро. При этом московский "Спартак" предлагал на миллион больше за него.

Ещё один наш в Европе: "Краснодар" продал российского форварда в датский клуб

Ещё один наш в Европе: "Краснодар" продал российского форварда в датский клуб

Добавим, что в прошлом сезоне Садик забил 20 мячей в розыгрыше Второй испанской лиги и отдал четыре результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вам нужны такие люди, как я": Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Пуарье

сегодня в 13:16

Интересен не только Дзюба: Турецкий клуб готов предложить 4 миллиона евро за форварда "Зенита"

сегодня в 11:13

"Жухалы не должны быть чемпионами": Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

сегодня в 10:40

"Я войду в историю": Мэтт Деймон раскрыл сумму, которой лишился из-за отказа от роли в "Аватаре"

сегодня в 13:24

Имбирь в список не попал: Названы продукты, снижающие риск заражения ковидом

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1