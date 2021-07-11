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Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

На кадрах одна из пассажирок требует срочно принять меры, потому что её ребёнок задыхается. Тогда один из мужчин и решает самостоятельно устранить проблему.

11 июля, 12:26

Пассажир рейса Москва — Анталья открыл аварийный люк. Видео © TikTok/ poli.tik

Пассажирка сдала мужчину, который открыл аварийную дверь самолёта рейса Москва — Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Опубликованное в "Тиктоке" видео набрало более трёх миллионов просмотров.

На кадрах одна из пассажирок требует срочно принять меры, потому что её ребёнок задыхается. Тогда один из мужчин и решает самостоятельно устранить проблему. Автора видео поступок пассажира не слишком впечатлил. Та обзывает его на видео подонком и жалуется на ещё большую задержку рейса по его вине. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали "мужчину в красной футболке", вторые сочли его поступок неправильным. Некоторые после просмотра ролика в шутку вспомнили о хите "Вите Надо Выйти".

Установлена личность выпустившего аварийный трап лайнера в Шереметьево

Установлена личность выпустившего аварийный трап лайнера в Шереметьево

Напомним, пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап — и отправление пришлось задержать ещё сильнее. В итоге авиакомпания заменила борт. Пассажиру, решившему спасти всех, грозит наказание за хулиганство.

Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Авиакомпания "Россия" решила взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта из-за духоты

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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