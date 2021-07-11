Видео с вскрытым аварийным люком в самолёте набрало 3 млн просмотров

На кадрах одна из пассажирок требует срочно принять меры, потому что её ребёнок задыхается. Тогда один из мужчин и решает самостоятельно устранить проблему. Автора видео поступок пассажира не слишком впечатлил. Та обзывает его на видео подонком и жалуется на ещё большую задержку рейса по его вине. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали "мужчину в красной футболке", вторые сочли его поступок неправильным. Некоторые после просмотра ролика в шутку вспомнили о хите "Вите Надо Выйти".